Ruhig und achtsam in Plauen: „Low-Sensory Day“ erneut in der Fabrik der Fäden

Plauen
Für diesen Tag sind Besuchende in das vogtländische Museum eingeladen, die sich schnell von Reizen überfordert fühlen.
Nach dem erfolgreichen Start im August bietet die Fabrik der Fäden am Dienstag, 28. Oktober, erneut einen Low-Sensory-Day an. Laut der Stadtverwaltung Plauen können von 10 bis 17 Uhr Besucher die Ausstellung an diesem Tag in einer reizreduzierten Umgebung erleben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.