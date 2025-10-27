Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ruhig und achtsam in Plauen: „Low-Sensory Day“ erneut in der Fabrik der Fäden

Die Fabrik der Fäden lädt erneut zum reizarmen Tag ein.
Bild: Ellen Liebner
Die Fabrik der Fäden lädt erneut zum reizarmen Tag ein.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Ruhig und achtsam in Plauen: „Low-Sensory Day“ erneut in der Fabrik der Fäden
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Für diesen Tag sind Besuchende in das vogtländische Museum eingeladen, die sich schnell von Reizen überfordert fühlen.

Nach dem erfolgreichen Start im August bietet die Fabrik der Fäden am Dienstag, 28. Oktober, erneut einen Low-Sensory-Day an. Laut der Stadtverwaltung Plauen können von 10 bis 17 Uhr Besucher die Ausstellung an diesem Tag in einer reizreduzierten Umgebung erleben.
