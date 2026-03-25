MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt

Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50. Foto: Ellen Liebner
Die Tempobeschränkung gilt zwischen Ortseingang und Abfahrt nach Voigtsgrün.
Die Tempobeschränkung gilt zwischen Ortseingang und Abfahrt nach Voigtsgrün. Foto: Ellen Liebner
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50. Foto: Ellen Liebner
Die Tempobeschränkung gilt zwischen Ortseingang und Abfahrt nach Voigtsgrün.
Die Tempobeschränkung gilt zwischen Ortseingang und Abfahrt nach Voigtsgrün. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?

Aufmerksamen Autofahrern werden sie bereits aufgefallen sein: die neuen Verkehrsschilder an der Bundesstraße 173 zwischen dem Ortsausgang von Plauen und der Autobahn-Anschlussstelle Plauen-Ost. Dort gilt seit 5. März eine neue Höchstgeschwindigkeit. Statt der bisher zulässigen 100 km/h dürfen Autofahrer zwischen der Ortsgrenze und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
25.03.2026
3 min.
Erzgebirge: 25-Jährige wird Chefin in neuem Vier-Sterne-Hotel
Die künftige Hotelleiterin Melanie Walther im Empfangsbereich des Pawlow-Hotels.
Frisch von der Fachhochschule: Melanie Walther wird Direktorin im neuen Pawlow-Hotel im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad. Wie sie den Job bekommen hat und was nun auf sie zukommt.
Georg Müller
09.03.2026
3 min.
Straßenbau im Vogtland: Fünf große Baustellen 2026
Der Ausbau der B 92 am Knoten Dreihöf ist ein großes Bauvorhaben im Vogtland 2026.
Die Arbeiten ab März sind mit Einschränkungen für den Verkehr verbunden. In einem Fall wird ein Autobahnzubringer gesperrt.
Ronny Hager
19:02 Uhr
4 min.
Von neuem Bistro bis Baustelle: So startet die Talsperre Pöhl in die Saison 2026
Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl wurden bereits geslippt, Helmar Müller (links) und Ion Pescaru holen die Schiffe aus dem Winterschlaf.
Am Vogtlandmeer rückt der Saisonstart näher. Und der hält einige Neuerungen bereit. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wo sich etwas tut – und wo vorab Fragezeichen bleiben.
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
Mehr Artikel