Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?

Aufmerksamen Autofahrern werden sie bereits aufgefallen sein: die neuen Verkehrsschilder an der Bundesstraße 173 zwischen dem Ortsausgang von Plauen und der Autobahn-Anschlussstelle Plauen-Ost. Dort gilt seit 5. März eine neue Höchstgeschwindigkeit. Statt der bisher zulässigen 100 km/h dürfen Autofahrer zwischen der Ortsgrenze und der...