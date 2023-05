Sachbeschädigungen: Verdächtiger gestellt

Plauen.

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag dank eines Zeugenhinweises einen 21-Jährigen gestellt, der für mehrere Sachbeschädigungen an Haltestellen in Frage kommt. In der Nacht waren drei Scheiben der Haltestellen Neue Elsterbrücke und Bahnhof Mitte beschädigt worden. Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Deutschen. (us)