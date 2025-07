Sachse verursacht auf Autobahn in Oberfranken schweren Unfall

Ein 84-Jähriger hatte am Dienstagabend von der A 72 kommend bei Selbitz auf der A 9 ein Stauende zu spät erkannt - mit fatalen Folgen.

In Richtung Süden war am Dienstagabend ein 84-jähriger Mann aus Sachsen unterwegs, als er gegen 19.30 Uhr von der A 72 kommend mit seinem Chevrolet kurz nach seiner Einfahrt zur A 9 ein Stauende nicht rechtzeitig erkannte. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof am Mittwoch berichtete, versuchte er noch, einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dies...