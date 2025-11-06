Sachsens Ministerpräsident plant erneuten Besuch in Plauen: Oberbürgermeister will bei dieser Gelegenheit für ein besonderes Vorhaben werben

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) plant in der kommenden Woche einen Besuch in Plauen. Oberbürgermeister Steffen Zenner hat einen besonderen Wunsch.

Zur Eröffnung der Jubiläumsausgabe der Deutsch-Deutschen Filmtage am nächsten Freitag, 14. November, in Plauen hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt. Vom 13. bis 19. November werden wieder Dokumentar- und Spielfilme gezeigt, die sich mit Themen wie Mauerfall, Staatssicherheit und Friedliche Revolution...