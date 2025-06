Saisonbus fährt auch abends von der Pöhl zurück

Die Linie 74 fährt mit Beginn der Sommerferien bis 19.30 Uhr Besucher der Talsperre Pöhl nach Hause.

Pöhl.

Der Saisonbus der Linie 74 an der Talsperre Pöhl bringt ab den Sommerferien mit einer späteren Abfahrt um 19.30 Uhr Badegäste nach Hause. Laut der Pressesprecherin des Verkehrsverbundes Vogtland Kerstin Häusler gilt ab Samstag, 28. Juni, ein neuer Fahrplan. An Wochenenden und Feiertagen – sowie in den Sommerferien täglich – bringt der Bus Passagiere direkt zur Talsperre Pöhl. Es gebe neue Umsteigeverbindungen in mehrere vogtländische Orte am Bahnhof Jocketa. Die Plauener Haltestellen Stadtpark, Hainstraße und Weststraße entfallen. Die Änderungen sollen die Linie pünktlicher machen. Zudem werde die bisherige Haltestelle Neudörfel, Schlosshalbinsel durch eine Haltestelle am Abzweig zur Schlosshalbinsel ersetzt. (kru)