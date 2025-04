Sanierungspläne für Plauener Vogtlandtheater nehmen weitere Hürde

Mehrere Baumaßnahmen stehen in dem Gebäude im Plauener Stadtzentrum an. Was konkret geplant ist.

Die Finanzierung der Dachsanierung der Kleinen Bühne und des Zwischenbaus am Vogtlandtheater in Plauen ist gesichert. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung zusätzliches Geld freigegeben. Anlass war eine Finanzierungslücke von knapp 15.000 Euro, da Fördermittel des Freistaates nicht in der erwarteten Höhe fließen werden.