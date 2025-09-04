Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagmorgen das Feuer in Naila.
Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagmorgen das Feuer in Naila. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Plauen
Scheunenbrand nah am Vogtland: 40 Kälber getötet
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Rund 250 Helfer von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk kämpften am Donnerstag gegen einen Scheunenbrand im Landkreis Hof. Was dazu bekannt ist.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen auf dem Gebiet der Gemeinde Naila im Landkreis Hof eine Scheune in Brand geraten. Mehrere Anrufer meldeten das Feuer per Notruf der Polizei.
