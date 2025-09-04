Scheunenbrand nah am Vogtland: 40 Kälber getötet

Plauen
Rund 250 Helfer von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk kämpften am Donnerstag gegen einen Scheunenbrand im Landkreis Hof. Was dazu bekannt ist.
Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen auf dem Gebiet der Gemeinde Naila im Landkreis Hof eine Scheune in Brand geraten. Mehrere Anrufer meldeten das Feuer per Notruf der Polizei.
