Schließfach-Sicherheit: Wie Geldhäuser im Vogtland auf den Millionen-Einbruch von Gelsenkirchen reagieren

Plauen
Ende Dezember drangen Unbekannte in den Tresorraum einer Sparkasse in Gelsenkirchen ein und stahlen Wertgegenstände in Millionenhöhe. Auch für hiesige Banken wird der Coup zum Thema.
Der spektakuläre Schließfach-Einbruch in einer Sparkasse in Gelsenkirchen, bei dem Kriminelle zahlreiche Fächer aufbrachen und hohen Schaden verursachten, sorgt bundesweit für Verunsicherung bei Bankkunden. Auch im Vogtland reagieren Kreditinstitute auf die Ereignisse, betonen dabei aber ihre bestehenden Sicherheitskonzepte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.