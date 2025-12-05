Schmuck aus Wohnhaus in Plauen gestohlen

Eine kurze Zeit der Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses haben sich Einbrecher im Ortsteil Neundorf zu Nutze gemacht. Könnte in der Nachbarschaft etwas beobachtet worden sein?

Plauen.

Die kurze Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Straße Am Elstertalblick im Plauener Ortsteil Neundorf haben sich Einbrecher am Donnerstagnachmittag offenbar zunutze gemacht. Im Zeitraum zwischen 14.30 und 17.30 Uhr sind sie in das Wohnhaus eingedrungen und richteten einen Sachschaden von 150 Euro an. Sie entwendeten außerdem mehrere Gegenstände. Darunter befindet sich wohl auch Schmuck, so die Polizei. Was genau und in welchem Wert gestohlen wurde, dazu fertigen die Beamten gerade eine Liste an. Derweil bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges gesehen hat, wendet sich an das Polizeirevier in Plauen unter Telefon 03741 140. (sasch)