Schnuppertag für jedermann auf dem Golfplatz in Steinsdorf

Wer den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball schon immer einmal unverbindlich ausprobieren wollte, hat jetzt dazu die Chance.

Der Golfclub Plauen lädt für Sonntag zum Schnuppertag auf den Golfplatz nach Steinsdorf ein. Interessenten können kostenlos die ersten Abschläge machen. Von 14 bis 17 Uhr ist jeder auf der Golfanlage willkommen, der Lust hat, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Die Ausrüstung wird gestellt.