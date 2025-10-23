Schockanruf in Oberfranken endet für 21-Jährigen hinter Gittern

Am Dienstagnachmittag klingelte bei einem Ehepaar in Hof das Telefon. Es solle Gold und Wertsachen vor die Haustüre stellen. Doch der Plan der Betrüger ging schief.

Damit hatte ein 21-jähriger Betrüger wohl nicht gerechnet. Nichts ahnend wurde am Dienstagnachmittag bei einem Ehepaar in Hof angerufen, um an ihr Erspartes zu kommen. Was die Täter nicht wussten: Der Hausherr war ein 71-jähriger pensionierter Polizist. Damit hatte ein 21-jähriger Betrüger wohl nicht gerechnet. Nichts ahnend wurde am Dienstagnachmittag bei einem Ehepaar in Hof angerufen, um an ihr Erspartes zu kommen. Was die Täter nicht wussten: Der Hausherr war ein 71-jähriger pensionierter Polizist.