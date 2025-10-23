Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Immer wieder wird versucht, mit einem Schockanruf bei älteren Menschen an dessen Geld zu kommen. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Immer wieder wird versucht, mit einem Schockanruf bei älteren Menschen an dessen Geld zu kommen. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Schockanruf in Oberfranken endet für 21-Jährigen hinter Gittern
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Am Dienstagnachmittag klingelte bei einem Ehepaar in Hof das Telefon. Es solle Gold und Wertsachen vor die Haustüre stellen. Doch der Plan der Betrüger ging schief.

Damit hatte ein 21-jähriger Betrüger wohl nicht gerechnet. Nichts ahnend wurde am Dienstagnachmittag bei einem Ehepaar in Hof angerufen, um an ihr Erspartes zu kommen. Was die Täter nicht wussten: Der Hausherr war ein 71-jähriger pensionierter Polizist.
