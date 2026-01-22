MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Schockanruf: Vogtländerin übergibt Betrüger am helllichten Tag in der Plauener Innenstadt fünfstellige Summe

Betrüger haben eine ältere Vogtländerin mit einem Schockanruf hereingelegt.
Betrüger haben eine ältere Vogtländerin mit einem Schockanruf hereingelegt. Bild: Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa
Betrüger haben eine ältere Vogtländerin mit einem Schockanruf hereingelegt.
Betrüger haben eine ältere Vogtländerin mit einem Schockanruf hereingelegt. Bild: Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa
Plauen
Schockanruf: Vogtländerin übergibt Betrüger am helllichten Tag in der Plauener Innenstadt fünfstellige Summe
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriminellen ist es am Mittwoch wieder gelungen, eine hohe Geldsumme zu erbeuten. Ihr Vorgehen war für das Opfer so überzeugend, dass keine Zweifel aufkamen. Die Polizei warnt und nennt Einzelheiten.

Der Tatort war mitten in der Plauener Innenstadt. Zwischen Altmarkt und Lutherpark hat am Mittwochmittag eine ältere Vogtländerin einem Unbekannten einen Briefumschlag mit Geldscheinen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages in die Hand gedrückt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.12.2025
2 min.
Schockanrufe im Erzgebirge: Betrüger erbeuten viel Geld und Schmuck
Telefonbetrüger waren im Erzgebirge mit Schockanrufen erfolgreich.
Mit bekannten Maschen waren in den vergangenen Tagen Telefonbetrüger im Erzgebirge erfolgreich. Nun warnt die Polizei vor einem neuen Trick.
Antje Flath
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
09:11 Uhr
1 min.
Über Monate hinweg: Betrüger bringen Vogtländerin um fünfstellige Summe
Weil sie angebliche Kreditschulden begleichen sollte, überwies eine Frau aus Klingenthal immer wieder hohe Summen an Betrüger.
Anrufer hatten am Telefon behauptet, Kreditschulden bei der Frau eintreiben zu müssen. Die Frau zahlte - und das immer wieder.
Swen Uhlig
Mehr Artikel