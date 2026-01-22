Schockanruf: Vogtländerin übergibt Betrüger am helllichten Tag in der Plauener Innenstadt fünfstellige Summe

Kriminellen ist es am Mittwoch wieder gelungen, eine hohe Geldsumme zu erbeuten. Ihr Vorgehen war für das Opfer so überzeugend, dass keine Zweifel aufkamen. Die Polizei warnt und nennt Einzelheiten.

Der Tatort war mitten in der Plauener Innenstadt. Zwischen Altmarkt und Lutherpark hat am Mittwochmittag eine ältere Vogtländerin einem Unbekannten einen Briefumschlag mit Geldscheinen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages in die Hand gedrückt.