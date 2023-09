Schon wieder: Unbekannte schmieren Gewehre an Kita-Wand in Plauen

Erneut ist die Kita Am Rähnisberg ein Fall für die Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Die Kita Am Rähnisberg im Plauener Stadtteil Haselbrunn ist erneut Ziel einer geschmacklosen Schmiererei geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben Unbekannte im Laufe des Wochenende ein Wandbild im Außengelände verunstaltet: Sie schmierten mit weißer Farbe Gewehre in Kinderhände. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 200 Euro an....