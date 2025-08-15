Schulfest mit der längsten Wimpelkette Plauens

Zum Schuljahresauftakt wurde am Beruflichen Schulzentrum „Anne Frank“ gleich gefeiert. Der Termin war bewusst gewählt.

Ein Schulfest haben am Freitag die neuen und alten Schüler des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) „Anne Frank“ in Plauen unter dem Titel „Fairanstaltung“ gefeiert. Die Schulparty sollte zum Kennenlernen und Austausch der Schüler beitragen. Der Titel stehe für Demokratie, Toleranz und Nachhaltigkeit, so Schulleiterin Carola Münnich. An den...