  • Schwanger, aber nicht versichert: Wo Menschen ohne Krankenversicherung in Plauen jetzt Hilfe finden

Charlotte Matthiessen (rechts) ist Sozialarbeiterin für den Raum Südwestsachsen. Sophie Pauligk leitet das Projekt.
Bild: Ellen Liebner
Charlotte Matthiessen (rechts) ist Sozialarbeiterin für den Raum Südwestsachsen. Sophie Pauligk leitet das Projekt.
Charlotte Matthiessen (rechts) ist Sozialarbeiterin für den Raum Südwestsachsen. Sophie Pauligk leitet das Projekt. Bild: Ellen Liebner
Schwanger, aber nicht versichert: Wo Menschen ohne Krankenversicherung in Plauen jetzt Hilfe finden
Von Elisa Leimert
Schulden, unklare Aufenthaltstitel oder psychische Probleme: Geschätzt ein Prozent der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung. Das wird zum Problem für Krankenhäuser. In Plauen gibt es nun Hilfe.

Was passiert, wenn eine schwangere Frau zur Geburt in die Klinik geht – aber keine Krankenversicherung hat? Sozialarbeiterin Charlotte Matthiessen klärt diese Frage häufig. Sie arbeitet für den Verein „Sächsischer Anonymer Behandlungsschein“ (SABS), der im Sommer eine Clearingstelle, also eine Beratungsstelle, in Plauen geschaffen hat....
