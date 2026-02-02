MENÜ
  • Schwerer Unfall auf B 173 bei Plauen: Straße ist nach Vollsperrung wieder geöffnet

Zum Unfall auf der B 173 am Abzweig Kürbitz wurden Feuerwehr und Polizei gerufen.
Zum Unfall auf der B 173 am Abzweig Kürbitz wurden Feuerwehr und Polizei gerufen.
Update
Plauen
Schwerer Unfall auf B 173 bei Plauen: Straße ist nach Vollsperrung wieder geöffnet
Von Sabine Schott
Die Feuerwehr war vor Ort, um auslaufende Betriebsmittel zu binden.

Am Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 173 nahe Plauen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei-Pressestelle auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, geschah der Unfall gegen 7 Uhr am Abzweig Kürbitz. Zwei Autos kollidierten nach einem Vorfahrtsfehler. Diesen beging ein Verkehrsteilnehmer (40), der mit seinem VW von Kürbitz kam....
