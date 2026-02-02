Schwerer Unfall auf B 173 bei Plauen: Straße ist nach Vollsperrung wieder geöffnet

Plauen
Die Feuerwehr war vor Ort, um auslaufende Betriebsmittel zu binden.
Am Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 173 nahe Plauen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei-Pressestelle auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, geschah der Unfall gegen 7 Uhr am Abzweig Kürbitz. Zwei Autos kollidierten nach einem Vorfahrtsfehler. Diesen beging ein Verkehrsteilnehmer (40), der mit seinem VW von Kürbitz kam....
