Schwerer Unfall bei Radsport-Veranstaltung in Pöhl: Teilnehmer von Auto angefahren

Während des Radsport-Events „Rund um Sachsen“ wurde ein Teilnehmer im Ortsteil Herlasgrün schwer verletzt.

Am späten Freitagabend kam es während des Radmarathons „Rund um Sachsen“ in Pöhl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 63 Jahre alte Teilnehmer des Rennens gegen 23 Uhr im Ortsteil Herlasgrün die S 297 in Richtung Pöhl, als er etwa einen Kilometer nach dem Abzweig...