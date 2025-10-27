Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schwerer Unfall nahe dem Plauener Elster-Park mit drei Fahrzeugen: Hoher Sachschaden und drei Verletzte

Ein Skoda und ein BMW kollidierten am Montagabend auf der Dresdener Straße in Plauen.
Ein Skoda und ein BMW kollidierten am Montagabend auf der Dresdener Straße in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Ein Skoda und ein BMW kollidierten am Montagabend auf der Dresdener Straße in Plauen.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Schwerer Unfall nahe dem Plauener Elster-Park mit drei Fahrzeugen: Hoher Sachschaden und drei Verletzte
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Was bisher bekannt ist.

Auf der Dresdener Straße in Plauen hat es am Montagabend in Sichtweite des Elster-Parks einen schweren Unfall gegeben. Drei Fahrzeuge waren darin verwickelt. Laut Polizei war gegen 17.25 Uhr ein 54-Jähriger stadtauswärts unterwegs und kurz vor der Ampelkreuzung im Bereich Äußere Reichenbacher Straße aus Unachtsamkeit auf einen wartenden BMW...
