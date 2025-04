Schwerer Unfall nahe der Talsperre Pöhl: Motorradfahrer (26) bei Kollision schwer verletzt

Auf der Staatsstraße 297 in der Gemeinde Pöhl ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein junger Mann wurde schwer verletzt. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum Unfallhergang.

Auf der Staatsstraße 297 in Pöhl ist es am Mittwochabend nahe der Talsperre zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Kurz vor 17 Uhr stieß in Höhe des Abzweigs Neudörfel der Fahrer eines Motorrades mit einem roten Kia zusammen. Der 26 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.