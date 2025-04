Sein Opa war der berühmte Zeichner e.o.plauen: Peter Ohser besucht Plauen

Es ist schon einige Jahre her, dass Ohsers Enkel Peter das Vogtland besucht hat. Nun wird er in Plauen erwartet.

Peter Ohser, Enkel des eng mit Plauen verbundenen Zeichners und Karikaturisten Erich Ohser alias e.o.plauen, wird in der kommenden Woche in Plauen erwartet. Wie Petra Rank, die Vorsitzende der Erich Ohser- e.o.plauen-Stiftung, mitteilt, will Ohser am Montag und Dienstag Plauen besuchen. Unter anderem sei für Montag ein Besuch der...