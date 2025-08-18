Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Seltenes Solokonzert mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld bereichert Plauener Kultursommer

Martin Bechler, Kopf und Sänger der Kölner Indie-Band Fortuna, trat in Plauen auf.
Martin Bechler, Kopf und Sänger der Kölner Indie-Band Fortuna, trat in Plauen auf. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Seltenes Solokonzert mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld bereichert Plauener Kultursommer
Von Ellen Liebner
Das Konzert unter freiem Himmel begeisterte das Publikum. Wie geht es mit dem Kultursommer weiter?

Es war ein Kultursommerabend zum Zuhören und Mitdenken. Martin Bechler, Kopf und Sänger der Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld, musizierte am Freitagabend auf dem Plauener Theaterplatz. Dieses seltene Solokonzert genoss das Publikum, denn die, die kamen, waren meist textsicher und wünschten sich zur Zugabe ihre persönlichen Lieblingssongs. Mit...
