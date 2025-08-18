Seltenes Solokonzert mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld bereichert Plauener Kultursommer

Das Konzert unter freiem Himmel begeisterte das Publikum. Wie geht es mit dem Kultursommer weiter?

Es war ein Kultursommerabend zum Zuhören und Mitdenken. Martin Bechler, Kopf und Sänger der Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld, musizierte am Freitagabend auf dem Plauener Theaterplatz. Dieses seltene Solokonzert genoss das Publikum, denn die, die kamen, waren meist textsicher und wünschten sich zur Zugabe ihre persönlichen Lieblingssongs. Mit...