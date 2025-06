Serviceagentur eingeschränkt: Am Dienstag zeitweise kein Strom im Oberen Bahnhof in Plauen

Sowohl am Montag als auch am Dienstag sind Sonderöffnungszeiten notwendig.

Aufgrund von Arbeiten am Verteilnetz der DB Energie GmbH wird am Dienstag die Stromversorgung im Oberen Bahnhof in Plauen unterbrochen. Darauf hat der Verkehrsverbund Vogtland aufmerksam gemacht. Dies habe Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter der dortigen Serviceagentur, insbesondere auf die persönliche Beratung und den...