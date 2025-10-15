Servicepunkt der Plauener Straßenbahn: Baldige Rückkehr zu gewohnten Öffnungszeiten

Plauen
Aufgrund von Krankheit gelten seit einigen Tagen verkürzte Öffnungszeiten. Das soll sich in Kürze wieder ändern. So geht es weiter.
Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn am Tunnel bleibt in den nächsten Tagen weiter nur eingeschränkt geöffnet. Grund ist nach wie vor die Erkrankung von Mitarbeitern. Geöffnet ist zurzeit täglich von 7.30 bis 15 Uhr. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilte, gilt das noch bis einschließlich Freitag sowie am Dienstag, 21. Oktober. „An...
