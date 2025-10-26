Sie ist die Chefin eines besonderen Hotels: In diesem Plauener Vier-Sterne-Haus arbeiten 16 Menschen mit Handicap

Plauen
Weil das Haus Vorbildwirkung hat, suchte ein Schwerbehindertenvertreter aus Dresden die Örtlichkeit jetzt für eine Tagung aus. Wie Hotelchefin Christina Zetzsche Mitarbeiter und Nachwuchs findet.
Nach außen ist das Best Western Hotel am Straßberger Tor in Plauen nicht als Integrationshotel erkennbar. Dennoch, im Hotel am Rande der Altstadt sind 16 Menschen mit Handicap angestellt. Das Team um Hotelchefin Christina Zetzsche ist bestens eingespielt.
