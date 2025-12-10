MENÜ
Lena Schaller ist seit März Geschäftsführerin des Plauener Dachverbandes Stadtmarketing. Ihr Slogan: „Gemeinsam für euch und eine liebenswerte Stadt.“
Der langjährige Vorstandsvorsitzende Peter Kober (Mitte) wurde jetzt zum Ehrenmitglied ernennt. Dachverbands-Geschäftsführerin Lena Schaller und Vorstandsvorsitzender Thomas Münzer gratulierten.
Das Dachverbandsprojekt Erlebnisspielzeugkiste soll auch 2026 weitergehen. In diesem Jahr wurde damit unter anderem der Spielplatz in Straßberg ausgestattet. Projektpartner ist die Produktionsschule im Vogtland, die die Kisten herstellt.
Plauen
Sie machen Plauen zur liebenswerten Stadt: Immer mehr Vogtländer wollen für Erfolgsgeschichte mit anpacken
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Ohne diesen Verein wäre die Stadt ein stückweit ärmer. Dabei hat alles einmal klein angefangen. Inzwischen zählt der Dachverband Stadtmarketing so viele Mitglieder wie nie zuvor. Wie erklärt sich dieser Erfolg?

Der Dachverband Stadtmarketing bewirkt an vielen Stellen Gutes. Angefangen von der Organisation des Plauener Frühjahrsputzes über die Ausstattung von Spielplätzen mit Spielzeugkisten und die Mitorganisation des Spitzenfestes bis hin zum alljährlichen Wettbewerb um das Motiv der Plauener Glühweintasse – um nur einige Beispiele zu nennen....
