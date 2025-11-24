Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sie sind die Köpfe hinter dem Europäischen Bauernmarkt in Plauen: Vogtländischer Verein feiert 30-Jähriges

Michael Bretschneider ist seit 30 Jahren der Vorsitzende des Vereins Vogtländscher Bauernmarkt.
Michael Bretschneider ist seit 30 Jahren der Vorsitzende des Vereins Vogtländscher Bauernmarkt. Bild: Silvia Kölbel
Michael Bretschneider ist seit 30 Jahren der Vorsitzende des Vereins Vogtländscher Bauernmarkt.
Michael Bretschneider ist seit 30 Jahren der Vorsitzende des Vereins Vogtländscher Bauernmarkt. Bild: Silvia Kölbel
Plauen
Sie sind die Köpfe hinter dem Europäischen Bauernmarkt in Plauen: Vogtländischer Verein feiert 30-Jähriges
Von Silvia Kölbel
Den Vogtländischen Bauernmarktverein gibt es seit 30 Jahren. Zwei seiner „Kinder" sind bis heute feste Größen in der Direktvermarktung der Region. Was sich seit damals verändert hat.

Dieses Jubiläum kann sich sehen lassen: Vor 30 Jahren haben sieben vogtländische Landwirtschaftsbetriebe den Verein Vogtländischer Bauernmarkt gegründet. Sie legten damit den Grundstein für den Europäischen Bauernmarkt, der einmal im Jahr in der Veranstaltungshalle des Möbelhauses Biller in Plauen Tausende Besucher anlockt.
Mehr Artikel