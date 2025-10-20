Sie sind spitze: Plauener Kreative feiern Geburtstag in Gemeinschaft

Plauen
Vor 35 Jahren ist der Plauener Kunstverein neu gegründet worden. Aus diesem Anlass zeigen nun 23 Mitglieder 99 Arbeiten bei einer neuen Ausstellung im Malzhaus.
Von spitz bis Spitze: Im Plauener Malzhaus ist eine neue Ausstellung zu sehen. Sie trägt den Titel „Inspiration Spitze“. Der Anlass ist ein Besonderer: Denn vor 35 Jahren wurde der Kunstverein neu gegründet – deshalb jetzt die Geburtstags-Schau.
