Sirenen-Warnton spätabends in Plauen: Das war der Grund

Die Alarmtöne sind eigentlich selten in Plauen zu hören – meistens handelt es sich dann um Übungen. Doch in einem Fall war das jetzt anders.

In der Südvorstadt, in Reusa und auch nahe der Innenstadt: Vielerorts in Plauen war am Freitagabend ein Sirenen-Warnton zu hören. Nach 23 Uhr hallte er durch die Stadt. Viele Bürger fragen sich: Was steckte dahinter? Die meisten Vogtländer kennen die Signaltöne nur von den regelmäßig stattfindenden Warntests. Wie René Schreiter,... In der Südvorstadt, in Reusa und auch nahe der Innenstadt: Vielerorts in Plauen war am Freitagabend ein Sirenen-Warnton zu hören. Nach 23 Uhr hallte er durch die Stadt. Viele Bürger fragen sich: Was steckte dahinter? Die meisten Vogtländer kennen die Signaltöne nur von den regelmäßig stattfindenden Warntests. Wie René Schreiter,...