Sitzt Plauen in der Falle? Was aus Sicht des Vogtlandkreises gegen ein höheres Engagement für die Plauener Straßenbahn spricht

Für den Vogtlandkreis ist die Plauener Straßenbahn keine einfache Angelegenheit. Obwohl er für das Nahverkehrsangebot zuständig ist, bestätigt ein Gutachten die aktuelle Struktur - und erkennt zugleich dringenden Handlungsbedarf. Ist der Widerspruch zu lösen?

Es passt gut so, wie es ist. Um sich das in Sachen Plauener Straßenbahn bestätigen zu lassen, hat der Vogtlandkreis 191.000 Euro für ein lange geheim gehaltenes und erst jetzt veröffentlichtes Gutachten ausgegeben. Nach der Rekommunalisierung der Busbetriebe im Landkreis hatten Plauener Kreisräte darauf gedrängt, auch die Integration der...