So begrüßt Plauen seine Babys: Bäumchen für neues Leben

Jedes Baby bringt neues Leben auch in den Zukunftswald am Rande der Stadt– Plauens grüne Begrüßung für Neugeborene.

Die Stadtverwaltung von Plauen hat für Neugeborene ein besonderes Begrüßungsritual eingeführt. Für in Plauen geborene Kinder werden im sogenannten Zukunftswald neue Bäumchen gepflanzt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung erhalten die Familien zudem eine Babybox. Das Projekt Zukunftswald soll auch die Bindung zwischen Familien und dem...