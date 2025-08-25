So kam Klimperclown Helge Schneider beim Plauener Publikum an

Helge Schneider sang wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag im Plauener Parktheater komisch-schräge Nummern. Warum eine Unterhose mit Spitze und ohne Schlitz für Lacher sorgte.

Wenn die Menge lauthals „Fitze, Fitze Fatze“ grölt, ist Helge Schneider nicht weit. Am Sonntag mischte der Klimperclown in seiner unnachahmlichen Art das Plauener Parktheater auf. Schon bevor der Meister des inszenierten Unsinns seine schrägen Nummern auf die Bühne brachte, machte ein vorzeitiges Geburtstagsständchen die Runde. Der...