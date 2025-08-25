Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kurz vor seinem runden Geburtstag verzückte Helge Schneider am Sonntag im Plauener Parktheater die Fans.
Kurz vor seinem runden Geburtstag verzückte Helge Schneider am Sonntag im Plauener Parktheater die Fans.
Plauen
So kam Klimperclown Helge Schneider beim Plauener Publikum an
Von Thomas Voigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Helge Schneider sang wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag im Plauener Parktheater komisch-schräge Nummern. Warum eine Unterhose mit Spitze und ohne Schlitz für Lacher sorgte.

Wenn die Menge lauthals „Fitze, Fitze Fatze“ grölt, ist Helge Schneider nicht weit. Am Sonntag mischte der Klimperclown in seiner unnachahmlichen Art das Plauener Parktheater auf. Schon bevor der Meister des inszenierten Unsinns seine schrägen Nummern auf die Bühne brachte, machte ein vorzeitiges Geburtstagsständchen die Runde. Der...
