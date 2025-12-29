MENÜ
Für diese drei vogtländischen Unternehmen war das Jahr 2025 eine Zäsur: Der Arbeitsbekleidungshersteller Uvex zog nach Plauen, Technisat in Schöneck wurde vom Raumfahrt-Konzern OHB übernommen und die Vogtlandmilch feierte die Inbetriebnahme ihrer neuen Produktionsanlagen.
Für diese drei vogtländischen Unternehmen war das Jahr 2025 eine Zäsur: Der Arbeitsbekleidungshersteller Uvex zog nach Plauen, Technisat in Schöneck wurde vom Raumfahrt-Konzern OHB übernommen und die Vogtlandmilch feierte die Inbetriebnahme ihrer neuen Produktionsanlagen. Bild: Bildmontage Thomas Henrion (Fotos: Hendrik Schmidt/dpa, Ellen Liebner/Christian Schubert)
Derzeit arbeiten 100 Menschen bei EAO in Auerbach. Mit der Investition sollen dort rund 150 neue Stellen geschaffen werden.
Derzeit arbeiten 100 Menschen bei EAO in Auerbach. Mit der Investition sollen dort rund 150 neue Stellen geschaffen werden. Bild: Florian Wunderlich
Vogtlandbahn-Werkstattleiter Benjamin Drechsler beim Besuch von Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar Ende August dieses Jahres.
Vogtlandbahn-Werkstattleiter Benjamin Drechsler beim Besuch von Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar Ende August dieses Jahres. Bild: David Rötzschke
Plauen
So lief das Jahr für die vogtländischen Unternehmen
Von Swen Uhlig
Firmen der Region haben 2025 dem allgemeinen Abwärtstrend getrotzt und Investitionen in Millionenhöhe angekündigt. „Freie Presse“ gibt den Überblick über die positiven Nachrichten aus der Wirtschaft.

Technisat: Es war eine der wichtigsten Nachrichten für die vogtländische Wirtschaft: Das Raumfahrtunternehmen OHB hat im Oktober den von der Schließung bedrohten Technisat-Standort in Schöneck übernommen. Das Werk, wo Unterhaltungs- und Empfangselektronik sowie Leiterplatten gefertigt wurden, sollte zum Jahresende schließen. Jetzt haben die...
