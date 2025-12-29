So lief das Jahr für die vogtländischen Unternehmen

Firmen der Region haben 2025 dem allgemeinen Abwärtstrend getrotzt und Investitionen in Millionenhöhe angekündigt. „Freie Presse“ gibt den Überblick über die positiven Nachrichten aus der Wirtschaft.

Technisat: Es war eine der wichtigsten Nachrichten für die vogtländische Wirtschaft: Das Raumfahrtunternehmen OHB hat im Oktober den von der Schließung bedrohten Technisat-Standort in Schöneck übernommen. Das Werk, wo Unterhaltungs- und Empfangselektronik sowie Leiterplatten gefertigt wurden, sollte zum Jahresende schließen. Jetzt haben die...