Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Maritta Zimmermann
Bild: Maritta Zimmermann
Plauen
So schön war der Sonnenuntergang am Dienstagabend im Vogtland
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Freie Presse“-Leserin Marita Zimmermann ist ein besonderer Schnappschuss geglückt.

Wer in den vergangenen Wochen in der Natur unterwegs war, wurde oft von einem wolkenverhangenen Himmel begleitet. Kaum ein Sonnenstrahl schaffte es ins Vogtland. Doch seit Montag ist das anders, ein Hauch von Frühling liegt in der Luft – Sonne inklusive. Und die verabschiedete sich am Dienstagabend besonders beeindruckend: Überall im Vogtland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
2 min.
Von wegen goldener Oktober: Händler und Besucher des Plauener Töpfermarktes müssen sich warm anziehen
Keramikkunst vom Feinsten wurde an diesem Wochenende auf dem Plauener Altmarkt präsentiert. Doch zwei Dinge machten den Organisatoren zu schaffen.
Ellen Liebner
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
19.10.2025
2 min.
Seltenes Naturschauspiel im Erzgebirge: Fotograf sichtet Polarlichter und Komet
Polarlichter, aufgenommen in der Nacht zu Sonntag bei Bärenstein.
Ein seltenes Schauspiel über dem Erzgebirge: Polarlichter haben in der Nacht den Himmel erleuchtet. Auch ein Komet lässt sich am Firmament entdecken. Und: Auf dem Fichtelberg zeigt sich ein Hauch von weiß.
Georg Müller
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel