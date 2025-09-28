So sehen Sieger aus: Folkherbst-Gewinner nehmen Preis im Plauener Malzhaus entgegen

Plauen
Die Sieger des 32. Plauener Folkherbstes sind jetzt ausgezeichnet worden. Die neue Saison kann damit starten.
Der „Eiserne Eversteiner“ hat einen neuen Besitzer: Das Absinto Orkestra nahm am Samstagabend im Malzhaus die Auszeichnung als Gewinner des 32. Folkherbstes von Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) in Empfang. Die Sieger des Musikwettbewerbs waren nicht nur Juryliebling gewesen, auch das Publikum votete für die sympathischen...
