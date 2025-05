So spannend ist das Handwerk: Kita-Kinder besuchen Plauener Fensterbauer

15 wissbegierige Jungen und Mädchen schauten jetzt einem Tischler bei der Firma Grünbeck über die Schulter. Azubis hatten den Aktionstag auf die Beine gestellt.

Raus aus dem Kindergarten, rein in die Berufswelt: Vorschulkinder der Jößnitzer Kita „Gänseblümchen“ haben in dieser Woche die Plauener Firma Fenster- und Türenbau Grünbeck besucht. Die Grünbeck-Azubis organisierten und gestalteten für die 15 Jungen und Mädchen ein mehrstündiges Programm. So erhielten die Sechsjährigen zum Beispiel...