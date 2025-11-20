So war Plauen in den 80er-Jahren: Stadtarchiv macht Erfolgsausstellung jetzt zum Buch

Die inzwischen verlängerte Jahresausstellung im Stadtarchiv stößt auf großes Interesse. Mehr als 4000 Besucher kamen bereits. Wer will, kann jetzt auch zu Hause in die 80er in Plauen eintauchen.

