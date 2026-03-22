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Schüler stehen in einem Klassenraum und schauen auf ihre Smartphones.
Schüler stehen in einem Klassenraum und schauen auf ihre Smartphones. Foto: Marcus Brandt/dpa
Schüler stehen in einem Klassenraum und schauen auf ihre Smartphones.
Schüler stehen in einem Klassenraum und schauen auf ihre Smartphones. Foto: Marcus Brandt/dpa
Plauen
Social-Media-Verbot für Kinder? Gesprächsabend in Plauen zum Pro und Kontra
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
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Sollten Jugendliche soziale Netzwerke nutzen? Über diese und andere Fragen der digitalen Zukunft spricht die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann Ende März in Plauen.

Die Potenziale sowie mögliche Gefahren von Künstlicher Intelligenz und Sozialen Netzwerken sind längst Teil politischer und gesellschaftlicher Debatten. Fragen nach Verantwortung, Transparenz und Regulierung werden lauter.
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