Social-Media-Verbot für Kinder? Gesprächsabend in Plauen zum Pro und Kontra

Plauen
Sollten Jugendliche soziale Netzwerke nutzen? Über diese und andere Fragen der digitalen Zukunft spricht die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann Ende März in Plauen.
Die Potenziale sowie mögliche Gefahren von Künstlicher Intelligenz und Sozialen Netzwerken sind längst Teil politischer und gesellschaftlicher Debatten. Fragen nach Verantwortung, Transparenz und Regulierung werden lauter.
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