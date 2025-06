Sommer-Spektakel „Der Medicus“ im Plauener Parktheater: Das erwartet die Zuschauer

Feuerjongleur, großer Chor und großes Orchester: Das Theater Plauen-Zwickau will dieses Jahr mit einem Musical Zuschauerrekorde auf den Freilichtbühnen in Plauen und Zwickau brechen. Was Zuschauer zur Premiere am Samstag erwartet.

Nach dem Erfolg des Musicals „Artus – Excalibur" vor zwei Jahren setzt das Theater Plauen-Zwickau für das diesjährige Sommer-Spektakel im Plauener Parktheater und auf der Bühne am Schwanenteich in Zwickau erneut auf Mittelalterstoff. Die Premiere des Musicals „Der Medicus" steht am Samstag in Plauen an. Die „Freie Presse" verrät...