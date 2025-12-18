Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes

Plauen
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Plauen will sich mit drei Projekten um Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ bewerben. Das hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt. Bei dem Programm handelt es sich um die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Sportmilliarde“. Zenner räumte ein, dass es schwierig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.