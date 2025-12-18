MENÜ
  Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde" des Bundes

Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.

Plauen will sich mit drei Projekten um Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ bewerben. Das hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt. Bei dem Programm handelt es sich um die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Sportmilliarde“. Zenner räumte ein, dass es schwierig...
Mehr Artikel