Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sparkasse Vogtland erhöht Gebühren – Kunden verärgert: „Alles wird teurer, ohne dass der Service sich bessert“

Die Sparkasse Vogtland erhöht ab Oktober die Gebühren.
Die Sparkasse Vogtland erhöht ab Oktober die Gebühren. Bild: Ellen Liebner
Die Sparkasse Vogtland erhöht ab Oktober die Gebühren.
Die Sparkasse Vogtland erhöht ab Oktober die Gebühren. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sparkasse Vogtland erhöht Gebühren – Kunden verärgert: „Alles wird teurer, ohne dass der Service sich bessert“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Herbst steigen nicht nur die Kontoführungsgebühren: Die Sparkasse Vogtland hat ihre Kunden über anstehende Veränderungen informiert. Doch muss man diesen zustimmen? Was die Verbraucherzentrale dazu sagt.

Mitte Juli ist im Briefkasten einer Vogtländerin ein dicker Brief gelandet. Darin enthalten: ein knapp 60 Seiten umfassendes Dokument der Sparkasse Vogtland. In dem Schreiben informiert das Geldinstitut darüber, dass sich die Gebühren ab Herbst erneut erhöhen. Bis zum 30. September haben Kundinnen und Kunden demnach Zeit, den Änderungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
01.08.2025
4 min.
Turbo-Überweisung in Sekunden – was sich für Bankkunden in Westsachsen ab Oktober ändert
Bei Echtzeitüberweisungen landet das Geld innerhalb weniger Sekunden auf dem Empfänger-Konto. Bisher kostet dieser Service extra. Ab Oktober ändert sich dies in der EU.
Ob spontane Rechnung oder privater Kauf - eine neue EU-Regelung beschleunigt den Zahlungsverkehr. Was hinter der Umstellung steckt, die nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch Risiken.
Thomas Croy
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.08.2025
4 min.
Vogtländer warnt Vogtländer: „Meeresbiologin“ will Vermieter mit 10.000 Euro-Scheck ködern
Leute, passt auf, so funktioniert die Masche. Vermieter René Wunderlich vor seinem Ferienhaus Poetenwald in Markneukirchen. Mit dieser charmanten Englisch-Mail fing alles an.
Das Ferienhaus Poetenwald liegt idyllisch in Markneukirchen. Bei einer ungewöhnlichen Buchungsanfrage wäre der Vermieter fast schwach geworden. Was Polizei, Verbraucherschützer und Bank dazu sagen.
Gerd Möckel
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel