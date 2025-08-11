Sparkasse Vogtland erhöht Gebühren – Kunden verärgert: „Alles wird teurer, ohne dass der Service sich bessert“

Ab Herbst steigen nicht nur die Kontoführungsgebühren: Die Sparkasse Vogtland hat ihre Kunden über anstehende Veränderungen informiert. Doch muss man diesen zustimmen? Was die Verbraucherzentrale dazu sagt.

Mitte Juli ist im Briefkasten einer Vogtländerin ein dicker Brief gelandet. Darin enthalten: ein knapp 60 Seiten umfassendes Dokument der Sparkasse Vogtland. In dem Schreiben informiert das Geldinstitut darüber, dass sich die Gebühren ab Herbst erneut erhöhen. Bis zum 30. September haben Kundinnen und Kunden demnach Zeit, den Änderungen... Mitte Juli ist im Briefkasten einer Vogtländerin ein dicker Brief gelandet. Darin enthalten: ein knapp 60 Seiten umfassendes Dokument der Sparkasse Vogtland. In dem Schreiben informiert das Geldinstitut darüber, dass sich die Gebühren ab Herbst erneut erhöhen. Bis zum 30. September haben Kundinnen und Kunden demnach Zeit, den Änderungen...