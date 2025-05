Spaß, Tanz und ein guter Zweck: Kinderfest zum Geburtstag der Plauener Kita „Wirbelwind“

Die Einrichtung am Rande der Wohngebiete Chrieschwitzer Hang und Reusa wurde 1985 eröffnet.

In der Plauener Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in der Trägerschaft des DRK ist am Samstag das 40-jährige Bestehen gefeiert worden. 1985 eröffneten die Kinderkrippe und der Kindergarten. Die Zusammenführung folgte nach der Wende. Heute werden im Kindergarten, in der Krippe und im Hort insgesamt 222 Kinder betreut. 30 Erzieher, zwei...