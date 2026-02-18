Spendensammler mit mobilen Kartenlesegeräten: Polizei in Oberfranken warnt vor Betrügern

Plauen
Sechs Betrugsfälle mit der neuen Masche sind bislang der Polizei bekannt. Im jüngsten Fall büßte ein Spender fast 1000 Euro ein.
Die Polizei registriert in Oberfranken vermehrt Fälle betrügerischer Spendensammler auf Parkplätzen von Drogerien, Verbraucher- und Baumärkten. Die Täter nutzen mobile Kartenlesegeräte und verursachten bislang einen Schaden von über 4000 Euro. Erste Fälle hatte es im Dezember gegeben.
