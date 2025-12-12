MENÜ
  • Sperrung der Bahnstrecke zwischen Gera und Weischlitz: Jetzt gibt es gute Nachrichten

Plauen
Sperrung der Bahnstrecke zwischen Gera und Weischlitz: Jetzt gibt es gute Nachrichten
Von Bernd Jubelt
Seit Donnerstag rollen wieder die Züge. Doch weitere Sperrungen sind bereits angekündigt.

Gute Nachrichten für Pendler auf der Bahnstrecke Gera-Greiz. Nach wochenlangen Bauarbeiten wurde die Strecke zwischen Gera und Weischlitz am Donnerstag wieder freigegeben. Seit Mitte November mussten Fahrgäste auf Schienenersatzverkehr ausweichen. Grund für die Vollsperrung waren Arbeiten an der Signaltechnik. Sämtliche Züge der Linie RB 4...
