Spielstadt in Plauen feierlich eröffnet: Das ist der Kinder-Stadtrat der „Summer City“

Mit buntem Konfettiregen startet die Spielstadt. Demokratiebildung steht im Fokus. Wer wird am Mittwoch zum Stadtoberhaupt ernannt und warum können nicht alle Plauener Horte teilnehmen?

360 Kinder rennen und toben über den Dillnerplatz in Plauen. An der Herbartgrundschule ist am Dienstag die diesjährige Spielstadt eröffnet worden. Die Kinder lernen spielerisch, wie Arbeit und Geld, das hier „Cookies“ heißt, funktionieren. Im Mittelpunkt steht außerdem Demokratiebildung.