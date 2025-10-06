Spielzeugkisten für Plauener Spielplätze: Nummer 20 steht in Zwoschwitz

Erzieher Lars Buchmann hat die Aktion initiiert. Inzwischen hat sie viele Partner und Unterstützer. Ein Dorfspielplatz hat nun profitiert.

Der Dorfspielplatz im Plauener Ortsteil Zwoschwitz verfügt jetzt über eine Spielzeugkiste für den Sandkasten. Es ist die insgesamt zwanzigste Kiste und die vierte, die in diesem Jahr eingeweiht werden konnte. Bei den Spielzeugkisten handelt es sich um ein Projekt, das von Erzieher Lars Buchmann, den Stadtwerken Strom Plauen und dem Dachverband...