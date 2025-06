Spitzenjazz-Tage in Plauen: Von Swing bis Amy Winehouse

Drei Veranstaltungen an drei Tagen. So sieht das Programm aus.

Der historische Plauener Komturhof verwandelt sich ab Freitag für drei Tage in eine Bühne für hochkarätigen Jazz: Die Spitzenjazz-Tage gehen in ihre zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr erwartet das Publikum auch in diesem Sommer ein vielseitiges Festivalwochenende mit herausragenden Künstlerinnen und Künstlern....