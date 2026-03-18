Sportforum Vogtland: Das ist der Betreiber für die neue Plauener Supersporthalle

Hinter verschlossenen Türen hat der Plauener Stadtrat am Dienstagabend rund drei Stunden über die Betreiberfrage diskutiert. Wer am Ende den Zuschlag erhielt.

Nach längerer Hängepartie hat das Sportforum Vogtland, Plauens neue Supersporthalle, einen externen Gesamtbetreiber gefunden. Die SV 04 Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft des SV 04 Oberlosa, wird künftig die Betreibung der Dreifeldhalle übernehmen. Der Stadtrat hat am Dienstagabend nach über dreistündiger Debatte mehrheitlich... Nach längerer Hängepartie hat das Sportforum Vogtland, Plauens neue Supersporthalle, einen externen Gesamtbetreiber gefunden. Die SV 04 Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft des SV 04 Oberlosa, wird künftig die Betreibung der Dreifeldhalle übernehmen. Der Stadtrat hat am Dienstagabend nach über dreistündiger Debatte mehrheitlich...