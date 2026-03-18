Sportforum Vogtland: Das ist der Betreiber für die neue Plauener Supersporthalle

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OB Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwoch im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums an den SV 04 Oberlosa übergeben.
OB Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwoch im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums an den SV 04 Oberlosa übergeben. Foto: Ellen Liebner
Bernd Märtner (links), 1. Vorstand des SV 04 Oberlosa, umriss am Mittwoch vor der Presse kurz das Konzept als neuer Betreiber des Sportforums. Neben ihm: Marcel Gemeinhardt, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft.
Bernd Märtner (links), 1. Vorstand des SV 04 Oberlosa, umriss am Mittwoch vor der Presse kurz das Konzept als neuer Betreiber des Sportforums. Neben ihm: Marcel Gemeinhardt, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft. Foto: Ellen Liebner
Nicht nur farblich will das neue Sportforum im Vogtland neue Akzente setzen. OB Zenner wünscht sich eine Sportstätte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung.
Nicht nur farblich will das neue Sportforum im Vogtland neue Akzente setzen. OB Zenner wünscht sich eine Sportstätte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung. Foto: Ellen Liebner
OB Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwoch im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums an den SV 04 Oberlosa übergeben.
OB Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwoch im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums an den SV 04 Oberlosa übergeben. Foto: Ellen Liebner
Bernd Märtner (links), 1. Vorstand des SV 04 Oberlosa, umriss am Mittwoch vor der Presse kurz das Konzept als neuer Betreiber des Sportforums. Neben ihm: Marcel Gemeinhardt, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft.
Bernd Märtner (links), 1. Vorstand des SV 04 Oberlosa, umriss am Mittwoch vor der Presse kurz das Konzept als neuer Betreiber des Sportforums. Neben ihm: Marcel Gemeinhardt, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft. Foto: Ellen Liebner
Nicht nur farblich will das neue Sportforum im Vogtland neue Akzente setzen. OB Zenner wünscht sich eine Sportstätte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung.
Nicht nur farblich will das neue Sportforum im Vogtland neue Akzente setzen. OB Zenner wünscht sich eine Sportstätte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung. Foto: Ellen Liebner
Update
Plauen
Sportforum Vogtland: Das ist der Betreiber für die neue Plauener Supersporthalle
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Hinter verschlossenen Türen hat der Plauener Stadtrat am Dienstagabend rund drei Stunden über die Betreiberfrage diskutiert. Wer am Ende den Zuschlag erhielt.

Nach längerer Hängepartie hat das Sportforum Vogtland, Plauens neue Supersporthalle, einen externen Gesamtbetreiber gefunden. Die SV 04 Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft des SV 04 Oberlosa, wird künftig die Betreibung der Dreifeldhalle übernehmen. Der Stadtrat hat am Dienstagabend nach über dreistündiger Debatte mehrheitlich...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 12:45 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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