Regionale Nachrichten und News
  • Sporthallen-Neubau im Plauener Osten: Schüler verewigen Wünsche in Beton

Mit Jugendlichen, Schulleiter Andreas Seidel (hinten links) und Architekt Hermann Thoma versenkte OB Steffen Zenner die Zeitkapsel.
Plauen
Sporthallen-Neubau im Plauener Osten: Schüler verewigen Wünsche in Beton
Von Claudia Bodenschatz
Dank des Modellvorhabens „Zukunft Leben im Plauener Süden“ entsteht eine moderne Einfeldturnhalle in der Ostvorstadt. Nach dem ersten Spatenstich Ende August wurde jetzt der Grundstein gelegt.

Die nächste Wegmarke beim Bau der neuen Einfeldhalle an der Kemmler-Oberschule in Plauen ist gesetzt. Am Mittwoch wurde auf dem Baustellengelände an der Fiedlerstraße die Grundsteinlegung zelebriert. Ganz nach Tradition platzierte Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) gemeinsam mit Schülervertretern und Schulleiter Andreas Seidel...
