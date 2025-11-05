Sporthallen-Neubau im Plauener Osten: Schüler verewigen Wünsche in Beton

Dank des Modellvorhabens „Zukunft Leben im Plauener Süden“ entsteht eine moderne Einfeldturnhalle in der Ostvorstadt. Nach dem ersten Spatenstich Ende August wurde jetzt der Grundstein gelegt.

Die nächste Wegmarke beim Bau der neuen Einfeldhalle an der Kemmler-Oberschule in Plauen ist gesetzt. Am Mittwoch wurde auf dem Baustellengelände an der Fiedlerstraße die Grundsteinlegung zelebriert. Ganz nach Tradition platzierte Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) gemeinsam mit Schülervertretern und Schulleiter Andreas Seidel...