Stadt-Galerie in Plauen: Langzeitmieter schließt überraschend

Plauen
Erst vor Kurzem hatte es in dem Geschäft einen Neustart gegeben. Doch nun folgt das endgültige Aus in dem Einkaufszentrum.
In der Stadt-Galerie setzt sich die schwierige Situation fort: Im größten Einkaufszentrum der Plauener Innenstadt hat ein weiteres Geschäft seine Türen geschlossen. Es handelt sich um den Laden für Outdoor-Bekleidung im Untergeschoss – ein Mieter der ersten Stunde. Der Leerstand wächst damit weiter.
