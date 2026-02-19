MENÜ
In der Stadt-Galerie schließt ein weiteres Geschäft.
Bild: Ellen Liebner/Archiv
In der Stadt-Galerie schließt ein weiteres Geschäft.
In der Stadt-Galerie schließt ein weiteres Geschäft. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Stadt-Galerie in Plauen: Langzeitmieter schließt überraschend
Von Nancy Dietrich und Swen Uhlig
Erst vor Kurzem hatte es in dem Geschäft einen Neustart gegeben. Doch nun folgt das endgültige Aus in dem Einkaufszentrum.

In der Stadt-Galerie setzt sich die schwierige Situation fort: Im größten Einkaufszentrum der Plauener Innenstadt hat ein weiteres Geschäft seine Türen geschlossen. Es handelt sich um den Laden für Outdoor-Bekleidung im Untergeschoss – ein Mieter der ersten Stunde. Der Leerstand wächst damit weiter.
